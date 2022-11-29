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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 88 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 88 380 человек, 2911 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.11 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 88 380 (+480) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2911 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 5866 (+5),
  • артиллерийских систем – 1901 (+2),
  • РСЗО – 395 (+0),
  • средств ПВО ‒ 209 (+0),
  • самолетов – 280 (+2),
  • вертолетов – 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 531 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),
  • специальной техники – 163 (+0).

Дополнение

Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области.

Украинские Национальные Новости

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