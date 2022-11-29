Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 88 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 88 380 (+480) человек ликвидировано,



танков ‒ 2911 (+3),



боевых бронированных машин ‒ 5866 (+5),



артиллерийских систем – 1901 (+2),



РСЗО – 395 (+0),



средств ПВО ‒ 209 (+0),



самолетов – 280 (+2),



вертолетов – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),



крылатых ракет ‒ 531 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),



специальной техники – 163 (+0).



Дополнение

Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области.