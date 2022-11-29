Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 88 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 88 380 человек, 2911 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 88 380 (+480) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2911 (+3),
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- боевых бронированных машин ‒ 5866 (+5),
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- артиллерийских систем – 1901 (+2),
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- РСЗО – 395 (+0),
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- средств ПВО ‒ 209 (+0),
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- самолетов – 280 (+2),
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- вертолетов – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),
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- специальной техники – 163 (+0).
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Дополнение
Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области.