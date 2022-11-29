Генштаб: подтверждено поражение района расположения одного из подразделений оккупантов в Сватово

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“Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 — ранеными”, — говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщила разведка минобороны Великобритании, район Сватового в Луганской области стал более уязвимым для российских войск, поэтому их командование будет рассматривать сохранение контроля над этим городом как политический приоритет.