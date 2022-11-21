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Для армії рф район Сватового став більш вразливим – британська розвідка

Для армії рф район Сватового став більш вразливим – британська розвідка

Київ • УНН

 • 418011 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Район Сватового на Луганщині став більш вразливим для російських військ, тому їхнє командування розглядатиме збереження контролю над цим містом як політичний пріоритет. Про це у Twitter повідомила розвідка міноборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

Як зазначили, протягом останніх семи днів тривали інтенсивні артилерійські перестрілки навколо Сватового. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, які, ймовірно, частково укомплектовані погано навченими мобілізованими резервістами.

"Завдяки тому, що південно-західну лінію фронту росії тепер легше обороняти вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватове тепер, імовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ. Російські лідери, найімовірніше, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет", – ідеться у повідомленні.

Розвідники додали, що російські командири, ймовірно, борються з військовими реаліями підтримки надійної оборони та намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька.

Оборонна і наступальна спроможність росії стримуються гострим браком боєприпасів і кваліфікованого персоналу, повідомили в міноборони Великої Британії.

Нагадаємо

Станом на 20 листопада в Луганській області ЗСУ звільнили від російської окупації 12 населених пунктів.

Українські Національні Новини

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