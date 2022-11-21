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Для армии рф район Сватового стал более уязвимым – британская разведка

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Район Сватового в Луганской области стал более уязвимым для российских войск, поэтому их командование будет рассматривать сохранение контроля над этим городом как политический приоритет. Об этом в Twitter сообщила разведка минобороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Как отметили, за последние семь дней продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки вокруг Сватового. Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций, которые, вероятно, частично укомплектованы плохо обученными мобилизованными резервистами.

"Благодаря тому, что юго-западную линию фронта россии теперь легче оборонять вдоль восточного берега реки Днепр, сектор Сватово теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск. Российские лидеры, скорее всего, будут рассматривать сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет", – говорится в сообщении.

Разведчики добавили, что российские командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержки надежной обороны и пытаются обеспечить ресурсами наступательные операции южнее Донецка.

Оборонительная и наступательная способность россии сдерживаются острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала, сообщили в минобороны Великобритании.

Напомним

По состоянию на 20 ноября в Луганской области ВСУ освободили от российской оккупации 12 населённых пунктов.

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