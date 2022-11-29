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Генштаб: підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів окупантів у Сватовому

Генштаб: підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів окупантів у Сватовому

Київ • УНН

 • 890450 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області, пише Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 — пораненими”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомила розвідка міноборони Великої Британії, район Сватового на Луганщині став більш вразливим для російських військ, тому їхнє командування розглядатиме збереження контролю над цим містом як політичний пріоритет.

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