Генштаб: підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів окупантів у Сватовому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області, пише Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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“Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 — пораненими”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Як повідомила розвідка міноборони Великої Британії, район Сватового на Луганщині став більш вразливим для російських військ, тому їхнє командування розглядатиме збереження контролю над цим містом як політичний пріоритет.