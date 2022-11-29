На востоке за два часа сбили две российские "Сушки"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинские защитники на востоке за два часа "приземлили" два российских военных самолета - "Су-24м" и "Су-25", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"28 ноября около 15-и и 17:00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два российских самолета: бомбардировщик Су-24м на Лисичанском направлении; штурмовик Су-25 на Бахмутском", - отметили в ВС ВСУ в Telegram.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 88 380 человек, 2911 танков, 280 самолетов и сотен единиц военной техники.