На востоке за два часа сбили две российские "Сушки"

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"28 ноября около 15-и и 17:00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два российских самолета: бомбардировщик Су-24м на Лисичанском направлении; штурмовик Су-25 на Бахмутском", - отметили в ВС ВСУ в Telegram.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 88 380 человек, 2911 танков, 280 самолетов и сотен единиц военной техники.