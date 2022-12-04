Генштаб ЗСУ: знищено понад 91 тисячу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили приблизно 91 150 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 04.12 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 91 150 (+550) осіб,
• танків ‒ 2922 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,
• артилерійських систем – 1908 (+2) од,
• РСЗВ – 395 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
• літаків– 281 (+1) од,
• гелікоптерів – 263 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),
• крилаті ракети ‒ 531 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,
• спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
У Генштабі ЗСУ додали, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо
Минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 17 населених пунктів Донецької та Луганської областей.