Генштаб ЗСУ: знищено понад 91 тисячу окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 04.12 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ приблизно 91 150 (+550) осіб,

• танків ‒ 2922 (+5) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,

• артилерійських систем – 1908 (+2) од,

• РСЗВ – 395 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 210 (+0) од,

• літаків– 281 (+1) од,

• гелікоптерів – 263 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),

• крилаті ракети ‒ 531 (+0),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,

• спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо

Минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 17 населених пунктів Донецької та Луганської областей.