Генштаб ВСУ: уничтожено более 91 тысячи оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 91 150 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 04.12 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 91 150 (+550) человек,
• танков ‒ 2922 (+5) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5892 (+6) ед,
• артиллерийских систем – 1908 (+2) ед,
• РСЗВ – 395 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 210 (+0) ед,
• самолетов – 281 (+1) ед,
• вертолетов – 263 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573(+1),
• крылатые ракеты ‒531(+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7) ед,
• специальная техника – 163 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Напомним
За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 17 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.