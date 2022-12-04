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Генштаб ВСУ: уничтожено более 91 тысячи оккупантов

Генштаб ВСУ: уничтожено более 91 тысячи оккупантов

Киев • УНН

 • 1036212 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 91 150 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 04.12 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 91 150 (+550) человек,

• танков ‒ 2922 (+5) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 5892 (+6) ед,

• артиллерийских систем – 1908 (+2) ед,

• РСЗВ – 395 (+0) ед,

• средства ПВО ‒ 210 (+0) ед,

• самолетов – 281 (+1) ед,

• вертолетов – 263 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573(+1),

• крылатые ракеты ‒531(+0),

• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7) ед,

• специальная техника – 163 (+0).

В Генштабе ВСУ добавили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним

За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 17 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

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