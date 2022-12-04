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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26089 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 59042 перегляди

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Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 17 населених пунктів Донбасу

Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 17 населених пунктів Донбасу

Київ • УНН

 • 747399 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Генштаб у рановому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 17 населених пунктів Донецької та Луганської областей України, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 274 доба російського широкомасштабного вторгнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Також українські воїни збили ворожий літак “Су-25” та безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також район зосередження засобів артилерії.

Українські Національні Новини

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