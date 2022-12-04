Повітряні сили знищили російський гелікоптер Ка-52

Цитата

"Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52", - ідеться у повідомленні.

Довідка

Ка-52 - російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили приблизно 91 150 окупантів. У Генштабі ЗСУ додали, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українські захисники на сході за приблизно дві години "приземлили" два російських військових літаків - "Су-24м" та "Су-25".