Поверенный США рассказал о встрече с представителями Зеленского и правительства в первую неделю работы

“В мой первый неделю пребывания в Украине в качестве поверенного у меня была возможность встретиться как с представителями украинского правительства, так и с неправительственными представителями. В соцмедиа уже упоминались мои встречи с енергетических вопросов с представителями СНБО, финансов, были встречи с нынешними министрами, и также я имел возможность поговорить с представителями представителями Администрации Зеленского, мы обсуждали их приоритеты, приоритеты с нашей стороны”, — сказал Тейлор.

Он отметил, что с нетерпением ждет дальнейших такие встречи, которые состоятся в ближайшие недели.

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты пытаются найти постоянного посла в Украине. Об этом на встрече с прессой заявил Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор.