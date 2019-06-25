Повірений США розповів про зустрічі з представниками Зеленського та уряду в перший тиждень роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор в перший тиждень роботи на посаді в Україні вже мав зустріч з представниками уряду, Адміністрації Президента та неурядових організацій. Про це він заявив на зустрічі з пресою, передає кореспондент УНН.
“У мій перший тиждень перебування в Україні в якості повіреного в мене була можливість зустрітись як з представниками українського уряду, так і з неурядовими представниками. В соцмедіа вже згадувались мої зустрічі з енергетичних питань з представниками РНБО, фінансів, були зустрічі з теперішніми міністрами, і також я мав змогу поговорити з представниками представниками Адміністрації Зеленського, ми обговорювали їхні пріоритети, пріоритети з нашого боку”, — сказав Тейлор.
Він зазначив, що з нетерпінням чекає на подальші такі зустрічі, що відбудуться в найближчі тижні.
Варто нагадати, що Сполучені Штати намагаються знайти постійного посла в Україну. Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор.