США намагаються знайти постійного посла в Україну
Київ • УНН
КИЇВ.25 червня. УНН. Сполучені Штати намагаються знайти постійного посла в Україну. Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор, передає кореспондент УНН.
“Сполученим Штатам сильно небайдужа Україна. Адміністрація у Вашингтоні мала бути певною, що команда посольства США в Україні буде у повному складі. Вони намагаються знайти постійного посла, для цього його треба номінувати, після цього ця людина має пройти затвердження в сенатському конгресі”, — зазначив дипломат.
Поки цей процес не відбудеться, сказав Тейлор, він перебуватиме в Україні в якості тимчасово повіреного.
Нагадуємо, у травні, посол США в Україні Марі Йованович, яка 20 травня завершує роботу на своїй посаді, розповіла про прогрес, якого Україна досягла за останні кілька років.