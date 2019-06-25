США пытаются найти постоянного посла в Украине

“Соединенным Штатам сильно небезразлична Украина. Администрация в Вашингтоне должна была быть определенной, что команда посольства США в Украине будет в полном составе. Они пытаются найти постоянного посла, для этого его надо номинировать, после этого этот человек должен пройти утверждение в сенатском конгрессе”, — отметил дипломат.

Пока этот процесс не произойдет, сказал Тейлор, он будет находиться в Украине в качестве временно поверенного.

Напоминаем, в мае, посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет.