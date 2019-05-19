Посол США Йованович перед завершенням каденції розповіла про досягнення України

"Протягом трьох-п'яти років після Революції Україна досягла величезного прогресу. Я згадую все, що було досягнуто, наприклад, стабілізація економіки, співробітництво в рамках програми МВФ, - це було нелегко, але це означає, що фундаментальні принципи зміцніли в Україні або незабаром зміцняться ", - сказала Йованович.

Посол нагадала, що в Україні триває впровадження реформ у сфері освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, і зазначила, що для їх завершення буде потрібно ще багато років.

"Україна стоїть на шляху до європейського майбутнього, і це надзвичайно важливо. Я бачу прогрес в боротьбі з корупцією. Корупцію не побороли, але був досягнутий прогрес, такий як запуск Антикорупційного суду в цьому році", - сказала вона.

Йованович зазначила, що результати останніх виборів чітко показали, що українці прагнуть не просто до змін, а до фундаментальних перетворень країни. "Українці чітко висловилися, що вони хочуть успішної боротьби з корупцією і перемогою над нею, значних змін в управлінні країною, в повсякденному житті українських лідерів, в тому, як ведеться бізнес", - зазначила Йованович.

Нагадаємо, поки виконуючим обов'язки глави дипломатичної місії США в Україні буде Джозеф Пеннінгтон, який увійде до складу офіційної делегації США на інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.