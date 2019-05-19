Посол США Йованович перед завершением каденции рассказала о достижениях Украины

"В течение трех-пяти лет после Революции Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ, - это было нелегко, но это означает, что фундаментальные принципы окрепли в Украине или вскоре укрепятся", - сказала Йованович.

Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, и отметила, что для их завершения потребуется еще много лет.

"Украина стоит на пути к европейскому будущему, и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не побороли, но был достигнут прогресс, такой как запуск Антикоррупционного суда в этом году", - сказала она.

Йованович отметила, что результаты последних выборов четко показали, что украинцы стремятся не просто к изменениям, а к фундаментальным преобразованиям страны. "Украинцы четко высказались, что они хотят успешной борьбы с коррупцией и победой над ней, значительных изменений в управлении страной, в стиле повседневной жизни украинских лидеров, в том, как ведется бизнес", - отметила Йованович.

Напомним, пока исполняющим обязанности главы дипломатической миссии США в Украине будет Джозеф Пеннингтон, который войдет в состав официальной делегации США на инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.