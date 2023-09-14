Наводнение в Ливии: Эксперты считают, что трагедии можно было избежать
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Ливия ищет виновных в тысячах жертв наводнения. О причинах большого количества погибших и пропавших без вести, эксперты пока высказываются осторожно. Впрочем, практически все указывают на то, что на протяжении многих лет плотины не поддерживались в надлежащем состоянии. В частности, всемирная метеорологическая организация заявила, что огромных потерь людей можно было бы избежать, если бы в Ливии, было функционирующее агентство погоды, и дамбы в надлежащем состоянии, передает УНН.
Цитата
“Если бы была нормально функционирующая метеорологическая служба, они могли бы выдать предупреждение. Органы по чрезвычайным ситуациям смогли бы провести эвакуацию людей. И мы могли бы избежать большинства человеческих жертв.
.. Но это не касается риска, связанного со старением дамб. Фрагментация механизмов борьбы со стихийными бедствиями и реагирования на них в стране, а также износ инфраструктуры усилили грандиозность вызовов”, — сказал в Женеве генеральный секретарь ВМО Петтери Таалаше.
Детали
Также журналисты иностранного издалельства пишут о том, что предупреждения гидролога, о масштабных наводнениях были еще в прошлом году изложены в академической статье. В исследовании, в частности, говорилось и об уязвимости города к наводнениям, и необходимости срочной поддержки защищающих его дамб.
В настоящее время подтвержденное количество пострадавших во время наводнения в Ливии, предоставленное официальными лицами, разное. Однако все измеряют в тысячах погибших, и тысячах пропавших без вести.
Согласно информации мэра Дерны Абдулменам аль-Гаити по состоянию на 14 сентября, количество смертей в городе достигает 18 000-20 000 человек. Местный руководитель выразил опасения, что из-за большого количества тел под завалами в воде, в городе начнется эпидемия.
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Доповнення
На помощь ливийцам на место трагедии прибыли команды спасателей из Египта, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Катара. В частности, Турция прислала корабль с оборудованием для создания двух полевых госпиталей. Италия поставила три самолета с припасами и персоналом, а также два военно-морских корабля, которые имели трудности с разгрузкой, поскольку забитый обломками порт Дерны был почти непригоден.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что выделит 2 миллиона долларов из своего фонда чрезвычайных ситуаций для поддержки пострадавших, назвав наводнение “катастрофой эпических масштабов”. Он добавил, что будет отправлять товары для травм, хирургии и экстренной помощи из своего логистического центра в Дубае.
Напомним
Северо-восточное побережье Ливии накрыл ураган “Даниэль” в воскресенье 10 сентября. Наводнение в Дерне — это пример того, как климатические и географические условия могут превратить шторм в катастрофу.
Поток, вызванный мощным штормом, прорвал дамбы и помчался по сезонному руслу реки, которая разделяет восточный город Дерна пополам. Стихия смыла в море многоэтажные дома со спящими людьми внутри.
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