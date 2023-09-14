Повінь у Лівії: Експерти вважають, що трагедії можна було уникнути

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“Якби була нормально функціонуюча метеорологічна служба, вони могли б видати попередження. Органи з надзвичайних ситуацій змогли б провести евакуацію людей. І ми могли б уникнути більшості людських жертв. ... Але це не стосується ризику, пов’язаного зі старінням дамб. Фрагментація механізмів боротьби зі стихійними лихами та реагування на них у країні, а також занепад інфраструктури посилили грандіозність викликів”, — сказав у Женеві генеральний секретар ВМО Петтері Таалаше.

Деталі

Також журналісти іноземного видання пишуть про те, що попередження гідролога, про масштабні повені були ще минулого року викладені в академічній статті. У дослідженні, зокрема, йшлося й про вразливість міста до повеней, і необхідності термінової підтримки дамб, які захищають його.

Нині підтверджена кількість постраждалих під час повені у Лівії, надана офіційними особами, різна. Однак усі вимірюють у тисячах загиблих та тисячах зниклих безвісти.

Згідно з інформацією мера Дерни Абдулменам аль-Гаїті станом на 14 вересня, кількість смертей у місті сягає 18 000-20 000 людей. Місцевий керманич висловив побоювання, що через велику кількість тіл під завалами у воді, у місті почнеться епідемія.

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Доповнення



На допомогу лівійцям на місце трагедії прибули команди рятувальників з Єгипту, Тунісу, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Катару. Зокрема, Туреччина надіслала корабель з обладнанням для створення двох польових госпіталів. Італія поставила три літаки з припасами та персоналом, а також два військово-морські кораблі, які мали труднощі з розвантаженням, оскільки забитий уламками порт Дерни був майже непридатний.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що виділить 2 мільйони доларів зі свого фонду надзвичайних ситуацій для підтримки постраждалих, назвавши повінь “катастрофою епічних масштабів”. Він додав, що відправлятиме товари для травм, хірургії та екстреної допомоги зі свого логістичного центру в Дубаї.

Нагадаємо

Північно-східне узбережжя Лівії накрив ураган “Даніель” у неділю 10 вересня. Повінь у Дерні — це приклад того, як кліматичні та географічні умови можуть перетворити шторм на катастрофу.

Потік, викликаний потужним штормом, прорвав дамби та помчав по сезонному руслу річки, яка розділяє східне місто Дерна навпіл. Стихія змила в море багатоповерхові будинки зі сплячими людьми всередині.

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