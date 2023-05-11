ВООЗ скасувала режим надзвичайної ситуації у світі через віспу мавп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила у четвер, що спалах віспи мавп більше не є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, передає УНН.
У липні 2022 року ВООЗ оголосила віспу мавп надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення, — «надзвичайна подія», яка є «ризиком для громадської охорони здоров'я в інших державах внаслідок міжнародного поширення хвороби».
Деталі
Після зустрічі комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій щодо віспи мавп рекомендував покласти край надзвичайній ситуації, і Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус погодився з його оцінкою.
З січня 2022 р. до квітня 2023 р. до ВООЗ надійшли повідомлення про більш ніж 87 000 підтверджених випадків віспи мавп, включаючи 140 випадків смерті, зі 111 країн або територій. У США зареєстровано понад 30 000 випадків. У всьому світі кількість випадків захворювання знижувалася протягом кількох місяців, особливо в міру того, як підвищилася обізнаність та стала доступнішою вакцина.
Доповнення
Віспа мавп є менш небезпечним родичем нині ліквідованого вірусу віспи. Він є ендемічним для деяких частин Західної та Центральної Африки й зазвичай передається від гризунів або дрібних ссавців.
У недавньому спалаху більшість випадків захворювання склали геї, бісексуали та чоловіки, які мають статеві контакти з чоловіками, хоча будь-яка людина, яка мала тісний особистий контакт з хворим, наражається на ризик.
Вірус може поширюватися при контакті з біологічними рідинами, виразками або такими предметами, як одяг та постільна білизна, заражені вірусом. Він також може передаватися від людини до людини повітряно-краплинним шляхом.