ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за оспы обезьян
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения объявила в четверг, что вспышка оспы обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, передает УНН.
В июле 2022 года ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения, — «чрезвычайное событие», которое представляет собой «риск для общественного здравоохранения в других государствах в результате международного распространения болезни».
Детали
После встречи комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в отношении оспы обезьян рекомендовал положить конец чрезвычайной ситуации, и Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с его оценкой.
С января 2022 г. по апрель 2023 г. в ВОЗ поступили сообщения о более чем 87 000 подтвержденных случаях оспы обезьян, включая 140 случаев смерти, из 111 стран или территорий. В США зарегистрировано более 30 000 случаев. Во всем мире количество случаев заболевания снижалось в течение нескольких месяцев, особенно по мере того, как повысилась осведомленность и стала более доступной вакцина.
Дополнение
Оспа обезьян является менее опасным родственником ныне ликвидированного вируса оспы. Он является эндемичным для некоторых частей Западной и Центральной Африки и обычно передается от грызунов или мелких млекопитающих.
В недавней вспышке большинство случаев заболевания составили геи, бисексуалы и мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, хотя любой человек, имевший тесный личный контакт с больным, подвергается риску.
Вирус может распространяться при контакте с биологическими жидкостями, язвами или предметами, такими как одежда и постельное белье, зараженными вирусом. Он также может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.