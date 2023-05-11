ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за оспы обезьян

В июле 2022 года ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения, — «чрезвычайное событие», которое представляет собой «риск для общественного здравоохранения в других государствах в результате международного распространения болезни».

Детали

После встречи комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в отношении оспы обезьян рекомендовал положить конец чрезвычайной ситуации, и Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с его оценкой.

С января 2022 г. по апрель 2023 г. в ВОЗ поступили сообщения о более чем 87 000 подтвержденных случаях оспы обезьян, включая 140 случаев смерти, из 111 стран или территорий. В США зарегистрировано более 30 000 случаев. Во всем мире количество случаев заболевания снижалось в течение нескольких месяцев, особенно по мере того, как повысилась осведомленность и стала более доступной вакцина.

Дополнение

Оспа обезьян является менее опасным родственником ныне ликвидированного вируса оспы. Он является эндемичным для некоторых частей Западной и Центральной Африки и обычно передается от грызунов или мелких млекопитающих.

В недавней вспышке большинство случаев заболевания составили геи, бисексуалы и мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, хотя любой человек, имевший тесный личный контакт с больным, подвергается риску.

Вирус может распространяться при контакте с биологическими жидкостями, язвами или предметами, такими как одежда и постельное белье, зараженными вирусом. Он также может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.