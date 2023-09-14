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Масштабна пожежа на Одещині: вигоріло 20 гектарів землі

Масштабна пожежа на Одещині: вигоріло 20 гектарів землі

Київ • УНН

 • 1104993 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Під час масштабної пожежі в Одеській області вигоріло понад 20 гектарів землі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС, передає УНН.

Цитата

“Вчора ввечері рятувальники ліквідували одну з наймасштабніших пожеж. Знову на полях фільтрації. І вкотре через людський фактор... Вогнеборцям Головного управління ДСНС України в Одеській області довелось прокладати кілометрову рукавну лінію, аби приборкати полум’я, яке розповсюджувалось із неймовірною швидкістю...”, — розповіли про пожежу рятувальники.

Деталі

За даними рятувальників вражаюча пожежа у полях аерації сталась 13 вересня.
Загалом, минулої доби працівники ДСНС виїздили на гасіння пожеж в екосистемах 40 разів.

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Пожежники закликають людей не знищувати екосистему України.

“Не випалюйте траву! Вибирайте альтернативні способи утилізації сухостою”, — написали у своєму дописі рятувальники.

Додатково

В умовах війни працівникам ДСНС вистачає роботи й без пожеж в екосистемах. Лише за минулу добу рятувальники здійснили 211 виїздів на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів населених пунктів. Крім того, 13 вересня вони виявили, вилучили і знешкодили 422 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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