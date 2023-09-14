Масштабный пожар в Одесской области: выгорело 20 гектаров земли

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“Вчера вечером спасатели ликвидировали один из самых масштабных пожаров. Опять на полях фильтрации. И в очередной раз из-за человеческого фактора... Пожарным Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области пришлось прокладывать километровую рукавную линию, чтобы укротить пламя’, которое распространялось с невероятной скоростью...”, — рассказали о пожаре спасатели.

Детали

По данным спасателей впечатляющий пожар в полях аэрации произошел 13 сентября.

В общем, за прошедшие сутки работники ГСЧС выезжали на тушение пожаров в экосистемах 40 раз.

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Пожарные призывают людей не уничтожать экосистему Украины.

“НЕ выжигайте траву! Выбирайте альтернативные способы утилизации сухостоя”, — написали в своей заметке спасатели.

Дополнительно

В условиях войны работникам ГСЧС хватает работы и без пожаров в экосистемах. Только за минувшие сутки спасатели совершили 211 выездов на ликвидацию последствий вражеских обстрелов населенных пунктов. Кроме того, 13 сентября они обнаружили, изъяли и обезвредили 422 единицы взрывоопасных предметов.