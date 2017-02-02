Сообщение о заминировании здания в Харькове не подтвердилось
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Информация о заминировании здания на улице Маршала Бажанова в Харькове не подтвердилась. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
"Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Работники полиции осмотрели 550 кв. метров территории и эвакуировали 17 граждан", - отметили в пресс-службе.
Напомним, что информация о якобы заложенной взрывчатке в двухэтажном здании на улице Маршала Бажанова 21/23 поступила в полицию в 10:10.
На месте работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, эксперты-взрывотехники.
Устанавливается личность человека, сделавшего ложное сообщение о заминировании.