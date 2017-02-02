Повідомлення про замінування будівлі в Харкові не підтвердилося
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Інформація про замінування будівлі на вулиці Маршала Бажанова в Харкові не підтвердилася. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
“Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Працівники поліції оглянули 550 кв. метрів території та евакуювали 17 громадян”, — зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, що інформація про начебто закладену вибухівку у двоповерховій будівлі на вулиці Маршала Бажанова 21/23 надійшла до поліції о 10:10.
На місці працювала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, експерти-вибухотехніки.
Встановлюється особа людини, яка зробила хибне повідомлення про замінування.