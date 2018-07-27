Наводнения в Китае: десятки погибших и миллионы пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Китае 86 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений в нынешний паводковый сезон. Об этом сообщил в пятницу Чжан Цзятуань, официальный представитель Главного государственного штаба по борьбе с наводнениями и засухой Китая, передает УНН со ссылкой на Синьхуая.
От наводнений пострадали около 23 млн человек в 28 провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах, отметил он на пресс-конференции.
Согласно официальным данным, в стране более 2,18 млн га сельхозугодий были затоплены, 30 тыс. построек разрушены.
Напомним, десятый по счету в этом году тайфун "Ампил" в 12:30 по местному времени в воскресенье обрушился на восток острова Чунмин китайского мегаполиса Шанхай.
В результате проливных дождей на северо-западе Китая 12 человек погибли, еще 39 получили травмы.
Как сообщал УНН, в провинции Сычуань в юго-западном Китае от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. жителей 22 административных единиц уездного уровня, площадь пострадавших от стихии сельхозугодий составила 4,44 тыс. га, было прервано движение по 162 автодорогам.