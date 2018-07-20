Непогода на северо-западе Китая: есть первые жертвы

Все жертвы - жители Дунсянского автономного уезда, который наиболее пострадал от стихии. К настоящему времени все раненые госпитализированы, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.



Местные власти запустили режим экстренного реагирования на ЧС и проводят операцию по поиску пропавших без вести.

Напомним, на отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа (провинция Ганьсу, северо-западный Китай – ред.) накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм.

Как сообщал УНН, в провинции Сычуань в юго-западном Китае от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. жителей 22 административных единиц уездного уровня, площадь пострадавших от стихии сельхозугодий составила 4,44 тыс. га, было прервано движение по 162 автодорогам.