Негода на північному заході Китаю: є перші жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В результаті проливних дощів на північному заході Китаю 12 людей загинули, ще 39 отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Всі жертви - жителі Дунсянского автономного повіту, який найбільше постраждав від стихії. Станом на зараз всі поранені госпіталізовані, ще четверо людей вважаються зниклими без вести.
Місцева влада запустили режим екстреного реагування на НС і проводять операцію з пошуку зниклих без вести.
Нагадаємо, на окремі волості і селища Дунсянского автономного повіту Лінься-Хуейського автономного округу (провінція Ганьсу, північно-західний Китай - ред.) напередодні ввечері обрушилися дощі з грозою. За короткий період часу максимальні опади перевищили позначку в 100 мм.
Як повідомляв УНН, в провінції Сичуань в південно-західному Китаї від злив постраждали 115,9 тис. жителів 22 адміністративних одиниць повітового рівня, площа постраждалих від стихії сільгоспугідь склала 4,44 тис. га, було перервано рух по 162 автодорогах.