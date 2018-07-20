Северо-западный Китай накрыли дожди: начата эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа (провинция Ганьсу, северо-западный Китай – ред.) накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Результатом сильных дождей стали такие геологические явления, как паводок в горных районах и оползни.
На настоящий момент местные власти уже осуществили экстренную эвакуацию более 2000 человек. Ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия.
Как сообщал УНН, в провинции Сычуань в юго-западном Китае от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. жителей 22 административных единиц уездного уровня, площадь пострадавших от стихии сельхозугодий составила 4,44 тыс. га, было прервано движение по 162 автодорогам.