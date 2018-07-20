Північно-західний Китай накрили дощі: розпочато евакуацію

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КИЇВ. 20 липня. УНН. На окремі волості і селища Дунсянского автономного повіту Лінься-Хуейського автономного округу (провінція Ганьсу, північно-західний Китай - ред.) напередодні ввечері обрушилися дощі з грозою. За короткий період часу максимальні опади перевищили позначку в 100 мм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Результатом сильних дощів стали такі геологічні явища, як паводок в гірських районах і зсуви.

На даний момент місцева влада вже здійснили екстрену евакуацію понад 2000 осіб. Ведеться відновлення поставок електрики і води, а також телекомунікацій. Організовано проводяться роботи по ліквідації наслідків лиха.

Як повідомляв УНН, в провінції Сичуань в південно-західному Китаї від злив постраждали 115,9 тис. жителів 22 адміністративних одиниць повітового рівня, площа постраждалих від стихії сільгоспугідь склала 4,44 тис. га, було перервано рух по 162 автодорогах.

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