От проливных дождей в Китае пострадали более 100 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В провинции Сычуань в юго-западном Китае от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. жителей 22 административных единиц уездного уровня, площадь пострадавших от стихии сельхозугодий составила 4,44 тыс. га, было прервано движение по 162 автодорогам. Об этом сообщили в провинциальном штабе по борьбе с наводнениями и засухой во вторник, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Во второй половине минувшего воскресенья провинциальная метеослужба объявила о "синем" предупреждении в связи с проливными дождями. Во второй половине следующего дня было объявлено о повышении уровня предупреждения до "желтого".
По состоянию на 20:00 2 июля под натиском ливней оказались города Чэнду, Лэшань, Гуанъюань, Мэйшань, Мяньян, Яань, Бачжун и Дэян. В уезде Цзытун было зарегистрировано максимальное количество осадков - 315 мм.
По сообщению администрации уезда Дэгэ Ганьцзы-Тибетского автономного округа, 4 человека погибли в результате камнепада, вызванного ливнями.
Как сообщал УНН, проливные дожди нарушили работу железнодорожного и автомобильного транспорта в провинции Сычуань (юго-западный Китай - ред.), в результате чего приостановлено движение шести поездов и закрыто более десятка скоростных автодорог.