Від проливних дощів в Китаї постраждали понад 100 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У провінції Сичуань в південно-західному Китаї від проливних дощів постраждали 115,9 тис. жителів 22 адміністративних одиниць повітового рівня, площа постраждалих від стихії сільгоспугідь склала 4,44 тис. га, було перервано рух по 162 автодорогах. Про це повідомили в провінційному штабі по боротьбі з повенями і посухою у вівторок, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
У другій половині минулого неділі провінційна метеослужба оголосила про "синє" попередження в зв'язку з проливними дощами. У другій половині наступного дня було оголошено про підвищення рівня попередження до "жовтого".
Станом на 20:00 2 липня під натиском злив виявилися міста Ченду, Лешань, Гуан'юань, Мейшань, Мяньян, Яань, Бачжун і Деян. У повіті Цзитун було зареєстровано максимальну кількість опадів - 315 мм.
За повідомленням адміністрації повіту Деге Ганьцзи-Тибетського автономного округу, 4 людини загинули в результаті каменепаду, викликаного зливами.
Як повідомляв УНН, проливні дощі порушили роботу залізничного та автомобільного транспорту в провінції Сичуань (південно-західний Китай - ред.), в результаті чого припинено рух шести поїздів і закрито понад десятка швидкісних автодоріг.