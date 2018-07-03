Від проливних дощів в Китаї постраждали понад 100 тисяч осіб

У другій половині минулого неділі провінційна метеослужба оголосила про "синє" попередження в зв'язку з проливними дощами. У другій половині наступного дня було оголошено про підвищення рівня попередження до "жовтого".



Станом на 20:00 2 липня під натиском злив виявилися міста Ченду, Лешань, Гуан'юань, Мейшань, Мяньян, Яань, Бачжун і Деян. У повіті Цзитун було зареєстровано максимальну кількість опадів - 315 мм.



За повідомленням адміністрації повіту Деге Ганьцзи-Тибетського автономного округу, 4 людини загинули в результаті каменепаду, викликаного зливами.

Як повідомляв УНН, проливні дощі порушили роботу залізничного та автомобільного транспорту в провінції Сичуань (південно-західний Китай - ред.), в результаті чого припинено рух шести поїздів і закрито понад десятка швидкісних автодоріг.