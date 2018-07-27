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Повені в Китаї: десятки загиблих і мільйони постраждалих

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У Китаї 86 людей загинули і 13 пропали без вісті в результаті повеней в нинішній паводковий сезон. Про це повідомив в п'ятницю Чжан Цзятуань, офіційний представник Головного державного штабу по боротьбі з повенями і посухою Китаю, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Від повеней постраждали близько 23 млн осіб в 28 провінціях, містах центрального підпорядкування і автономних районах, зазначив він на прес-конференції.

Згідно з офіційними даними, в країні більш 2,18 млн га сільгоспугідь були затоплені, 30 тис. будівель зруйновані.

Нагадаємо, десятий за рахунком в цьому році тайфун "Ампіл" о 12:30 за місцевим часом у неділю обрушився на схід острова Чунмін китайського мегаполісу Шанхай.

В результаті проливних дощів на північному заході Китаю 12 людей загинули, ще 39 отримали травми.

Як повідомляв УНН, в провінції Сичуань в південно-західному Китаї від злив постраждали 115,9 тис. жителів 22 адміністративних одиниць повітового рівня, площа постраждалих від стихії сільгоспугідь склала 4,44 тис. га, було перервано рух по 162 автодорогах.

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