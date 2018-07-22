На Шанхай обрушился тайфун "Ампил"

По информации городской метеослужбы, максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна в тот момент составляла 28 метров в секунду. Ожидается, что "Ампил", постепенно теряя силу, будет перемещаться в северо-западном направлении.

Как сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями, более 1600 судов вернулись в гавань, чтобы переждать мощный тропический циклон. Более 192,7 тыс. местных жителей было заранее эвакуированы.



Из-за тайфуна были отменены многие высокоскоростные поезда, следующие из Пекина в Шанхай, Хэфэй, Ханчжоу и другие города. Об этом сообщили в пекинском отделении Китайской железнодорожной корпорации.

Отменены некоторые поезда и из других городов северного Китая, в том числе на направлениях Шицзячжуан - Шанхай и Тяньцзинь - Шанхай.

Шанхай, расположенный на побережье Восточно-Китайского моря, время от времени оказывается под влиянием тайфунов. Однако непосредственно с моря тропические циклоны обрушиваются на город очень редко. С 1949 года было зафиксировано всего два таких случая - в 1977 и 1989 гг. соответственно.



Напомним, центральная метеорологическая станция Китая в пятницу объявила предупреждение "желтого" уровня в связи с приближением тайфуна "Ампил".