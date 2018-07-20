На Китай надвигается десятый в нынешнем году тайфун

10-й по счету в этом году тайфун, как ожидается, с силой ветра 30 метров в секунду обрушится на побережье восточных провинций Чжэцзян или Цзянсу в субботу вечером.



Тропический шторм будет ослабевать после выхода на сушу и продолжать двигаться в северо-западном направлении, что приведет к проливным дождям в большинстве районов восточного и северного Китая.



Под влиянием "Ампил" с субботы до понедельника в провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун и Хэбэй, а также городе Шанхай ожидаются сильные дожди.



В Китае принята четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных явлениях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, последующие уровни - оранжевым, желтым и синим.



Напомним, в результате проливных дождей на северо-западе Китая 12 человек погибли, еще 39 получили травмы.

Как сообщал УНН, в провинции Сычуань в юго-западном Китае от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. жителей 22 административных единиц уездного уровня, площадь пострадавших от стихии сельхозугодий составила 4,44 тыс. га, было прервано движение по 162 автодорогам.