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На Китай насувається десятий у цьому році тайфун

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Центральна метеорологічна станція Китаю в п'ятницю оголосила попередження "жовтого" рівня в зв'язку з наближенням тайфуну "Ампіл". Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

10-й за рахунком в цьому році тайфун, як очікується, з силою вітру 30 метрів в секунду обрушиться на узбережжя східних провінцій Чжецзян або Цзянсу в суботу ввечері.

Тропічний шторм буде слабшати після виходу на сушу і продовжувати рухатися в північно-західному напрямку, що призведе до злив в більшості районів східного і північного Китаю.

Під впливом "Ампілу" з суботи до понеділка в провінціях Чжецзян, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун і Хебей, а також місті Шанхай очікуються сильні дощі.

У Китаї прийнята чотирирівнева система оповіщення про несприятливі погодні явища, в якій найвищий рівень небезпеки позначається червоним кольором, наступні рівні - помаранчевим, жовтим і синім.

Нагадаємо, в результаті проливних дощів на північному заході Китаю 12 осіб загинули, ще 39 отримали травми.

Як повідомляв УНН, в провінції Сичуань в південно-західному Китаї від злив постраждали 115,9 тис. жителів 22 адміністративних одиниць повітового рівня, площа постраждалих від стихії сільгоспугідь склала 4,44 тис. га, було перервано рух по 162 автодорогах.

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