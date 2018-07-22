На Шанхай обрушився тайфун "Ампіл"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Десятий за рахунком в цьому році тайфун "Ампіл" о 12:30 за місцевим часом у неділю обрушився на схід острова Чунмін китайського мегаполісу Шанхай. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За інформацією міської метеослужби, максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну в той момент складала 28 метрів в секунду. Очікується, що "Ампіл", поступово втрачаючи силу, буде переміщатися в північно-західному напрямку.
Як повідомили в міському штабі по боротьбі з повенями, понад 1600 судів повернулися в гавань, щоб перечекати потужний тропічний циклон. Більш 192,7 тис. місцевих жителів було заздалегідь евакуйовані.
Через тайфун були скасовані багато високошвидкісних поїздів, що прямують з Пекіна до Шанхаю, Хефей, Ханчжоу і інші міста. Про це повідомили в пекінському відділенні Китайської залізничної корпорації.
Скасовано деякі поїзди і з інших міст північного Китаю, в тому числі у напрямках Шицзячжуан - Шанхай і Тяньцзінь - Шанхай.
Шанхай, розташований на узбережжі Східнокитайського моря, час від часу опиняється під впливом тайфунів. Однак безпосередньо з моря тропічні циклони обрушуються на місто дуже рідко. З 1949 року було зафіксовано всього два таких випадки - в 1977 і 1989 рр. відповідно.
Нагадаємо, центральна метеорологічна станція Китаю в п'ятницю оголосила попередження "жовтого" рівня в зв'язку з наближенням тайфуну "Ампіл".