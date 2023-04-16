Поезд с опасными грузами сошел с рельсов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В США сошел с рельсов поезд, который перевозил опасные грузы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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"В целом три локомотива и шесть железнодорожных вагонов с пиломатериалами и электропроводкой сошли с рельсов в лесистой местности, где они вспыхнули и вызвали небольшой лесной пожар", — говорится в заявлении Департамента лесного хозяйства штата Мэн.
Детали
Грузовой поезд "Canadian Pacific" сошел с рельсов и вспыхнул в штате Мэн, США, в результате чего трое железнодорожников получили легкие травмы.
Как отмечается, дополнительные железнодорожные вагоны, перевозящие опасные материалы, не сошли с рельсов. В сообщении добавили, что эти опасные материалы "не подвержены риску" утечки и возгорания.
Катастрофа произошла, когда поезд столкнулся с "размывом пути". Размыв мог быть вызван скоплением тающего льда и обломков.
Напомним
В США Минюст подал иск против железнодорожной компании. Требуют возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде.