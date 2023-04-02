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У США Мін'юст подав позов проти залізничної компанії: вимагає відшкодування збитків, які були завдані навколишньому середовищу

У США Мін'юст подав позов проти залізничної компанії: вимагає відшкодування збитків, які були завдані навколишньому середовищу

Київ • УНН

 • 378290 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Мін'юст США подав позов проти залізничної компанії про відшкодування збитків навколишньому середовищу, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Внаслідок аварії поїзда сусідні струмки та річки були забруднені небезпечними хімікатами. Тому Міністерство юстиції США подало позов проти залізничної компанії Norfolk Southern у зв'язку зі збитками, завданими навколишньому середовищу внаслідок аварії, яка трапилась з поїздом, коли той зійшов з рейок на кордоні штатів Огайо та Пенсільванії. Саме під час цього інциденту небезпечні хімікати потрапили до сусідніх струмків та річок.

В Уряді Америки говорять, що намагаються притягнути компанію до відповідальності за "незаконне забруднення водних шляхів країни" і змусити повністю відшкодувати збитки.

Доповнення

Аварія з потягом сталася на початку лютого і призвела до евакуації половини з п'ятитисячного населення містечка Іст-Палестин. Тоді рятувальники навмисно підпалили токсичні хімікати в деяких вагонах, щоб запобігти неконтрольованому вибуху. Хімікати з вагонів та пожежна піна просочилися в струмки та річки поблизу містечка, і частина з них зрештою потрапила до річки Огайо.

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