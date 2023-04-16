Потяг з небезпечними вантажами зійшов із рейок у США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У США зійшов з рейок потяг, який перевозив небезпечні вантажі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Загалом три локомотиви та шість залізничних вагонів з пиломатеріалами та електропроводкою зійшли з рейок у лісистій місцевості, де вони спалахнули і викликали невелику лісову пожежу", — йдеться у заяві Департаменту лісового господарства штату Мен.
Деталі
Вантажний поїзд "Canadian Pacific" зійшов з рейок і спалахнув у штаті Мен, США, внаслідок чого троє залізничників отримали легкі травми.
Як зазначається, додаткові залізничні вагони, що перевозять небезпечні матеріали, не зійшли з рейок. У повідомлені додали, що ці небезпечні матеріали "не схильні до ризику" витоку та займання.
Катастрофа сталася, коли потяг зіткнувся з "розмивом колії". Розмив міг бути викликаний скупченням льоду, що тане, і уламків.
Нагадаємо
У США Мін'юст подав позов проти залізничної компанії. Вимагають відшкодування збитків, які були завдані навколишньому середовищу.