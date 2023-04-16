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Потяг з небезпечними вантажами зійшов із рейок у США

Потяг з небезпечними вантажами зійшов із рейок у США

Київ • УНН

 • 1142564 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У США зійшов з рейок потяг, який перевозив небезпечні вантажі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата

"Загалом три локомотиви та шість залізничних вагонів з пиломатеріалами та електропроводкою зійшли з рейок у лісистій місцевості, де вони спалахнули і викликали невелику лісову пожежу", — йдеться у заяві Департаменту лісового господарства штату Мен.

Деталі

Вантажний поїзд "Canadian Pacific" зійшов з рейок і спалахнув у штаті Мен, США, внаслідок чого троє залізничників отримали легкі травми.

Як зазначається, додаткові залізничні вагони, що перевозять небезпечні матеріали, не зійшли з рейок. У повідомлені додали, що ці небезпечні матеріали "не схильні до ризику" витоку та займання.

Катастрофа сталася, коли потяг зіткнувся з "розмивом колії". Розмив міг бути викликаний скупченням льоду, що тане, і уламків.

Нагадаємо

У США Мін'юст подав позов проти залізничної компанії. Вимагають відшкодування збитків, які були завдані навколишньому середовищу.

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