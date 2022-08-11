Нужно увеличивать военную помощь Украине: Зеленский о вражеских обстрелах Днепропетровщины

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"Вооруженные Силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу. Еще более десяти – ранены, пятеро – в тяжелом. Российские войска били "Градами". Это очередное проявление российского террора, как и удары по Николаеву, по Харькову, в который раз доказывают, что нужно увеличивать военную помощь Украине. Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", - отметил он.

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Оккупанты обстреляли Никопольский район. Враг дважды обстрелял район из "Градов", направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Есть погибшие и раненые.

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