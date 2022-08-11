Потрібно збільшувати військову допомогу Україні: Зеленський про ворожі обстріли Дніпропетровщини

Цитата

"Збройні Сили України, наша розвідка й наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще понад десять – поранені, п’ятеро – у важкому стані. Російські війська били "Градами". Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову, укотре доводять, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна", - зазначив він.

Доповнення

Окупанти обстріляли Нікопольський район. Ворог двічі обстріляв район з "Градів", скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Є загиблі та поранені.

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