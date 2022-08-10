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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Питання, яке турбує всіх українців: Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни

Питання, яке турбує всіх українців: Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни

Київ • УНН

 • 196888 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський наголосив, що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Питання, яке турбує абсолютно всіх: коли закінчиться війна? Хтось каже – іще місяці, хтось каже – рік, хтось навіть більше. Але питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає росія. Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні: як завдати окупантам якнайбільших втрат, щоб меншим був час війни", - сказав він.

Зеленський додав: якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, більше результатів, щоб переконати.

"Тільки за одну минулу добу окупанти втратили десять бойових літаків: дев’ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів...", - наголосив президент України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: війна росії проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням

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