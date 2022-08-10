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Вопрос, который беспокоит всех украинцев: Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украине. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Вопрос, который беспокоит абсолютно всех: когда закончится война? Кто-то говорит – еще месяцы, кто-то говорит – год, кто-то даже больше. Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украине. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньшим было время войны", - сказал он.

Зеленский добавил: если почти 43 тысяч погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить.

"Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли десять боевых самолетов: девять в Крыму и еще один – на Запорожском направлении. Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов..." , - подчеркнул президент Украины.

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