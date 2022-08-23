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Нужно наращивать санкции против рф и ускорить предоставление военной помощи Украине – президент Эстонии

Киев • УНН

 • 173378 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Необходимо наращивать санкции против россии и ускорить предоставление военной помощи Украине. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время онлайн-выступления на саммите Крымской платформы, передает УНН.

Нужно наращивать санкции против рф и ускорить предоставление военной помощи Украине – президент Эстонии

Цитата

«Первое, необходимо увеличить стоимость такой (агрессивной – ред.) деятельности со стороны россии, чтобы обеспечить постоянный мир в Украине. Для того чтобы обеспечить этот мир нам нужно ускорить предоставление военной помощи Украине, для обеспечения освобождения территорий мы должны повысить санкции. Мы предлагаем ввести более жесткие санкции, поскольку россия прекратит агрессию, только когда ощутит последствия своей деятельности…Каждый российский гражданин должен почувствовать последствия этой деятельности (кремлевского режима – ред.)», - сказал Карис.

Детали

Также он отметил, что для достижения долгосрочного мира в Европе нужно обеспечить правосудие и ответственность. Должны ответить все, кто имеют отношение к преступлениям, совершенным россией в Украине, это, в частности, нападения на гражданских, принудительная депортация, подготовка к фиктивным референдумам и т.д.

«Перечень преступлений, совершенных россией, чрезвычайный. Все совершившие эти преступления против человечества должны быть привлечены к ответственности. Мы должны создать отдельный, международный суд, необходимо восстановить уважение к международному праву», - отметил Карис.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время онлайн-выступления на саммите Крымской платформы заявил, что Украине нужно и дальше оказывать военную поддержку и экономическую помощь, пока россия не прекратит полномасштабную войну.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на саммите Крымской платформы, заявил, что постоянно связывается с лидерами стран для того, чтобы они больше и быстрее предоставляли Украине военное оборудование.

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