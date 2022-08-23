Потрібно нарощувати санкції проти рф та прискорити надання військової допомоги Україні – президент Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Необхідно нарощувати санкції проти росії та прискорити надання військової допомоги Україні. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час онлайн-виступу на саміті Кримської платформи, передає УНН.
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«Перше, необхідно збільшити вартість такої ( агресивної – ред.) діяльності з боку росії аби забезпечити постійний мир в Україні. Для того, щоб забезпечити цей мир нам потрібно прискорити надання військової допомоги Україні, для забезпечення звільнення територій ми маємо підвищити санкції. Ми пропонуємо запровадити більш жорсткі санкції, оскільки рф припинить агресію, лише коли відчує наслідки своєї діяльності…Кожен російський громадянин має відчути наслідки цієї діяльності (кремлівського режиму – ред.)», - сказав Каріс.
Деталі
Також він зазначив, що для досягнення довготривалого миру в Європі треба забезпечити правосуддя та відповідальність. Мають відповісти всі, хто мають відношення до злочинів, вчинених росією в Україні, це зокрема, напади на цивільних, примусова депортація, підготовка до фіктивних референдумів тощо.
«Перелік злочинів, вчинених росією, є надзвичайним. Всі хто вчинили ці злочини проти людства мають бути притягнені до відповідальності. Ми маємо створити окремий, міжнародний суд, необхідно відновити повагу до міжнародного права», - зазначив Каріс.
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час онлайн-виступу на саміті Кримської платформи заявив, що Україні потрібно й надалі надавати військову підтримку та економічну допомогу, допоки росія не припинить повномасштабну війну.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на саміті Кримської платформи заявив, що постійно зв'язується з лідерами країн для того, щоб вони більше та швидше надавали Україні військове обладнання.