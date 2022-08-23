Столтенберг заявив, що постійно зв'язується з лідерами, щоб більше та швидше давали Україні зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постійно зв'язується з лідерами країн для того, щоб вони більше та швидше надавали Україні військове обладнання. Про це він заявив під час онлайн-виступу на саміті Кримської платформи, передає УНН.
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«Я повсякчас зв'язуюсь з лідерами країн для того, щоб надавали більше військового обладнання, більше боєприпасів та швидше», - сказав Столтенберг.
Деталі
Він зазначив, що НАТО допомагає Україні готуватися до зимового опалювального сезону.
«Зима наближається, зима буде тяжка. Ми бачимо тепер, що війна йде на виснаження. Це боротьба волі, боротьба логістики. Тому ми маємо далі продовжувати підтримувати Україну. Робити це на подальшу перспективу, щоб Україна могла перемагати як суверенна, незалежна нація», - зазначив Столтенберг.
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час онлайн-виступу на саміті Кримської платформи заявив, що Україні потрібно й надалі надавати військову підтримку та економічну допомогу, допоки росія не припинить повномасштабну війну.
Додамо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що під час російської агресії проти України одним із завдань Північноатлантичного альянсу є підтримка Києва.