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Завдання НАТО: підтримувати Україну і не допустити розширення війни - Столтенберг

Завдання НАТО: підтримувати Україну і не допустити розширення війни - Столтенберг

Київ • УНН

 • 141316 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час російської агресії проти України одним із завдань Північноатлантичного альянсу є підтримка Києва. Про це він сказав під час виступу на норвезькому острові Утея, інформує УНН.

Цитата

«Президент путін напав на цілу ні в чому не винну країну із застосуванням військової сили для досягнення своїх політичних цілей. У цьому конфлікті НАТО має два завдання: підтримувати Україну і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і росією. Ми підтримуємо право України на самооборону. Це право закріплене міжнародним правом. Український народ проявив велику мужність протягом всієї війни», - заявив він.

Деталі

За слова Столтенберга, країни-члени НАТО мають моральний обов’язок підтримуватити Україну та громадян.

«Вони є незалежною країною з понад 40 мільйонами людей, які невиправдано піддаються жорстокій загарбницькій війні. Ми бачимо військові дії, напади на цивільне населення та руйнування, яких не було з часів Другої світової війни. Ми не можемо бути байдужими до цього, але також у наших власних інтересах, щоб президент путін не досяг успіху в своїх амбіціях в Україні», - запевнив він.

Генсек НАТО додав, що ціну, яку платить Захід за наслідки російської агресії проти України, не можна порівнювати з ціною, яку щодня платить сама Україна.

«Ми платимо ціну за підтримку України. За військову, гуманітарну та фінансову підтримку. За санкції, які призвели до зростання інфляції та зростання цін у наших країнах. Але пам’ятайте – ціна, яку ми платимо, може вимірюватися грошима. Ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями, щодня сотні вбитих і поранених. Те, що ми бачимо зараз, — це жорстока і кривава війна на виснаження. Українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на півдні. Друге завдання НАТО – не допустити поширення війни», - резюмував він.

Доповнення 

Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді пізніше цього тижня погодять посилений комплексний пакет допомоги для України, що, зокрема, стосується захищеного зв'язку, системи захисту від дронів та пального. 

Українські Національні Новини

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