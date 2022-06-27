Столтенберг анонсував посилений комплексний пакет допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді пізніше цього тижня погодять посилений комплексний пакет допомоги для України, що, зокрема, стосується захищеного зв'язку, системи захисту від дронів та пального. Про це заявив у понеділок на пресконференції Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.
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"На саміті ми погодимо посилений комплексний пакет допомоги Україні. Він буде включати суттєві постачання підтримки. У таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та пальне. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО. І ще більше зміцнювати свої інститути оборони та безпеки", - зазначив Столтенберг.
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З його слів, на саміті також обговорять питання продовольчої кризи, спричиненої вторгненням рф в Україну.
Також він привітав те, що Президент України Володимир Зеленський "приєднається до нас на саміті НАТО".
Доповнення
НАТО посилить свої бойові групи у східній частині Альянсу.