НАТО посилить свої бойові групи у східній частині Альянсу

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"На саміті ми зміцнимо нашу передову оборону. Ми посилимо наші бойові групи у східній частині Альянсу до рівня бригад. Ми трансформуємо Сили реагування НАТО. І збільшимо кількість наших сил високої готовності. До більш ніж 300 тисяч", - зазначив Столтенберг.

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З його слів, також у НАТО підвищать здатність зміцнюватися в умовах кризи та конфлікту.

Сюди, зі слів Столтенберга, входять:



Більше попередньо розміщеного обладнання та запасів військового спорядження.



Більше засобів передового розгортання, таких як протиповітряна оборона.



Посилення управління та контролю.



Модернізовані плани оборони із заздалегідь призначеними силами для захисту конкретних союзників.



"Ці війська проведуть навчання разом із силами внутрішньої оборони. І вони познайомляться з місцевою місцевістю, об'єктами та нашими новими попередньо розміщеними запасами. Щоб вони могли плавно та швидко реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію", - зазначив Генсек НАТО, додавши, що "у сукупності це є найбільшою перебудовою нашого колективного стримування та оборони з часів холодної війни".

Саміт буде "перетворюючим", на ньому буде ухвалено багато важливих рішень, у тому числі про нову "стратегічну концепцію нової безпекової реальності", заявив Столтенберг, додавши, що він "вперше" включатиме обговорення Китаю.

"Наша нова концепція вестиме нас в епоху стратегічного суперництва. Я очікую, що вона ясно дасть зрозуміти, що союзники вважають росію найсерйознішою і найпрямішою загрозою для нашої безпеки", — сказав Столтенберг. "Вона уперше торкнеться Китаю. І викликів, які Пекін ставить перед нашою безпекою, інтересами та цінностями", - додав він.