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НАТО посилить свої бойові групи у східній частині Альянсу

НАТО посилить свої бойові групи у східній частині Альянсу

Київ • УНН

 • 77631 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. НАТО посилить свої бойові групи у східній частині Альянсу до рівня бригад, заявив у понеділок на пресконференції напередодні саміту у Мадриді Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Цитата

"На саміті ми зміцнимо нашу передову оборону. Ми посилимо наші бойові групи у східній частині Альянсу до рівня бригад. Ми трансформуємо Сили реагування НАТО. І збільшимо кількість наших сил високої готовності. До більш ніж 300 тисяч", - зазначив Столтенберг.

Деталі

З його слів, також у НАТО підвищать здатність зміцнюватися в умовах кризи та конфлікту.

Сюди, зі слів Столтенберга, входять:

  • Більше попередньо розміщеного обладнання та запасів військового спорядження.
  • Більше засобів передового розгортання, таких як протиповітряна оборона.
  • Посилення управління та контролю.
  • Модернізовані плани оборони із заздалегідь призначеними силами для захисту конкретних союзників.

"Ці війська проведуть навчання разом із силами внутрішньої оборони. І вони познайомляться з місцевою місцевістю, об'єктами та нашими новими попередньо розміщеними запасами. Щоб вони могли плавно та швидко реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію", - зазначив Генсек НАТО, додавши, що "у сукупності це є найбільшою перебудовою нашого колективного стримування та оборони з часів холодної війни".

Саміт буде "перетворюючим", на ньому буде ухвалено багато важливих рішень, у тому числі про нову "стратегічну концепцію нової безпекової реальності", заявив Столтенберг, додавши, що він "вперше" включатиме обговорення Китаю.

"Наша нова концепція вестиме нас в епоху стратегічного суперництва. Я очікую, що вона ясно дасть зрозуміти, що союзники вважають росію найсерйознішою і найпрямішою загрозою для нашої безпеки", — сказав Столтенберг. "Вона уперше торкнеться Китаю. І викликів, які Пекін ставить перед нашою безпекою, інтересами та цінностями", - додав він.

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