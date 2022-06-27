НАТО посилить свої бойові групи у східній частині Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. НАТО посилить свої бойові групи у східній частині Альянсу до рівня бригад, заявив у понеділок на пресконференції напередодні саміту у Мадриді Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.
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"На саміті ми зміцнимо нашу передову оборону. Ми посилимо наші бойові групи у східній частині Альянсу до рівня бригад. Ми трансформуємо Сили реагування НАТО. І збільшимо кількість наших сил високої готовності. До більш ніж 300 тисяч", - зазначив Столтенберг.
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З його слів, також у НАТО підвищать здатність зміцнюватися в умовах кризи та конфлікту.
Сюди, зі слів Столтенберга, входять:
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- Більше попередньо розміщеного обладнання та запасів військового спорядження.
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- Більше засобів передового розгортання, таких як протиповітряна оборона.
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- Посилення управління та контролю.
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- Модернізовані плани оборони із заздалегідь призначеними силами для захисту конкретних союзників.
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"Ці війська проведуть навчання разом із силами внутрішньої оборони. І вони познайомляться з місцевою місцевістю, об'єктами та нашими новими попередньо розміщеними запасами. Щоб вони могли плавно та швидко реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію", - зазначив Генсек НАТО, додавши, що "у сукупності це є найбільшою перебудовою нашого колективного стримування та оборони з часів холодної війни".
Саміт буде "перетворюючим", на ньому буде ухвалено багато важливих рішень, у тому числі про нову "стратегічну концепцію нової безпекової реальності", заявив Столтенберг, додавши, що він "вперше" включатиме обговорення Китаю.
"Наша нова концепція вестиме нас в епоху стратегічного суперництва. Я очікую, що вона ясно дасть зрозуміти, що союзники вважають росію найсерйознішою і найпрямішою загрозою для нашої безпеки", — сказав Столтенберг. "Вона уперше торкнеться Китаю. І викликів, які Пекін ставить перед нашою безпекою, інтересами та цінностями", - додав він.