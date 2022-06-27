НАТО усилит свои боевые группы в восточной части Альянса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. НАТО усилит свои боевые группы в восточной части Альянса до уровня бригад, заявил в понедельник на пресс-конференции накануне саммита в Мадриде Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.
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"На саммите мы укрепим нашу передовую оборону. Мы усилим наши боевые группы в восточной части Альянса до уровня бригад. Мы трансформируем Силы реагирования НАТО. И увеличим количество наших сил высокой готовности. До более 300 тысяч", - отметил Столтенберг.
Детали
По его словам, также в НАТО повысят способность укрепляться в условиях кризиса и конфликта.
Сюда, по словам Столтенберга, входят:
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- Больше предварительно размещенного оборудования и запасов военного снаряжения.
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- Больше средств передового развертывания, таких как противовоздушная оборона.
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- Усиление управления и контроля.
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- Модернизированные планы обороны с заранее назначенными силами для защиты конкретных союзников.
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"Эти войска проведут обучение вместе с силами внутренней обороны. И они познакомятся с местной местностью, объектами и нашими новыми предварительно размещенными запасами. Чтобы они могли плавно и быстро реагировать на любую чрезвычайную ситуацию", - отметил Генсек НАТО, добавив, что "в совокупности это наибольшая перестройка нашего коллективного сдерживания и обороны со времен холодной войны".
Саммит будет "преобразующим", на нем будет принято много важных решений, в том числе о новой "стратегической концепции новой реальности безопасности", заявил Столтенберг, добавив, что он "впервые" будет включать обсуждение Китая.
"Наша новая концепция будет вести нас в эпоху стратегической конкуренции. Я ожидаю, что она ясно даст понять, что союзники считают россию самой серьезной и прямой угрозой для нашей безопасности", — сказал Столтенберг. "Она впервые коснется Китая. И вызовов, которые Пекин ставит перед нашей безопасностью, интересами и ценностями", - добавил он.